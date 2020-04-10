 

Что произошло за ночь 10 апреля.

10.04.2020, 19:20, Разное

Коротко.

  • Переговоры ОПЕК+ продолжатся в пятницу из-за отказа Мексики. При этом большинство стран-участниц договорились о сокращении объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки: самая большая фактическая разница будет у РФ — 1,8 млн баррелей. На фоне готовящихся соглашений курс доллара упал до 74 рублей.

  • Министры финансов стран Евросоюза согласовали выделение более полтриллиона евро на борьбу с последствиями коронавируса. Почти половину потратят на поддержку наиболее уязвимых стран, а остальное на финансирование схем по защите рабочих мест и программу Европейского инвестбанка по поддержке бизнеса.

  • Бюджет в марте впервые получил доход на механизме сдерживания цен на бензин и дизель. Как подсчитал РБК, с момента введения демпферного мезанизма в 2019 году только после падения цен на нефть Минфин не стал доплачивать нефтяникам, чтобы они не повышали цены внутри страны. В 2019 году и январе-феврале 2020-го на это потратили больше 300 млрд рублей.

  • Несколько регионов на фоне пандемии запретили продажу разливного пива. Такие решения уже приняли парламенты Крыма и Оренбургской области, а в Липецкой области пивные магазины временно закрыли по указанию властей. На владельцев точек по всей стране также оказывается неформальное давление, рассказали «Коммерсанту» представители отрасли.

  • В Минобороны Чехии ответили отказом на просьбу российского министра Сергея Шойгу передать им демонтированный в марте памятник маршалу Коневу. Он по-прежнему принадлежит району Прага-6, где находился до сноса, заявили чешские военные. Глава района ранее обещал передать его в экспозицию строящегося в Праге Музея истории ХХ века.

    • Источник: Новая газета



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