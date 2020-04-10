Карантинный торт и много клубники: актриса Эль Фаннинг получила на свое 22-летие необычные сладкие подарки

10.04.2020, 19:17, Разное

Вчера одной из самых молодых и перспективных актрис современности Эль Фаннинг исполнилось 22 года. Следуя международному завету “сидите дома и не давайте распространяться коронавирусу”, Элль встретила этот праздник дома в компании матери Хизер и старшей сестры Дакоты. Однако это не помешало многочисленным друзьям и близким Фаннинг отправить ей бесконтактной доставкой сразу несколько сладких подарков. Первой же торт – “одетый” в защитную маску – подарила ей мама.

Все, кто меня знает, помнят, что я просто обожаю клубнику. И поэтому сегодня моя мама удивила меня самым милым и забавным тортом из возможных. Эта слоеная Клубника определенно встречает день рождения на стиле, даже во время пандемии,

– написала Эль в своем Instagram и поделилась снимком розового произведения кондитерского искусства.

Фото из Instagram Эль Фаннинг

Еще несколько больших тортов актриса получила в течение дня. Один – украшенный кремом, глазурью и надписью “С Днем Рождения, Эль” – подарила актрисе инструктор по йоге Дав Роуз. Еще два – со снимками самой Эль во время путешествия по Италии – принесла ее подруга Холли.

Торт от Дав Роуз… … и от подруги актрисы Холли

Старшая сестра Фаннинг Дакота этому тренду не последовала – зато поделилась с подписчиками своего Instagram их семейными фото разных лет и написала эмоциональное поздравление:

Для моей большой маленькой сестры: спасибо тебе за то, что терпишь меня, даже когда я ужасно раздражаю, за то, что спускаешься на первый этаж принести мне что-нибудь, когда я сама ленюсь это сделать. И за то, что ты лучшая сестра, о которой только можно мечтать. Люблю тебя.

Напомним, Дакота Фаннинг на 4 года старше своей сестры и карьеру в большом кино начала раньше Эль. Однако сейчас именно младшая Фаннинг чаще сестры ездит на международные кинофестивали и снимается в крупных проектах именитых режиссеров. Ближайшие релизы с участием Эль – картина Салли Поттер “Неизбранные дороги” с Хавьером Бардемом и Сальмой Хайек, а также сериал “Великая” (проект появится на сервисе more.tv 16 мая), в котором актриса сыграла императрицу Екатерину Великую. Дакота снялась в небольшой роли в фильме Квентина Тарантино “Однажды в… Голливуде” и играет в популярном сериале “Алиенист”. А скоро обе сестры появятся на экране вместе: они снимаются в фильме актрисы Мелани Лоран “Соловей”.

Эль и Дакота Фаннинг