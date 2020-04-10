 

Лариса Гузеева резко ответила критикам и посоветовала им “отмыть рты”

10.04.2020, 19:09, Разное

Популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева разместила на свой странице в Instagram публикацию, в которой объяснила причину блокировки комментариев в своих аккаунтах соцсетей. По словам знаменитости, такое решение было вызвано излишней неадекватностью хейтеров.
Недавно артистка опубликовала в своем микроблоге флэш-ролик, на котором были продемонстрированы эксперименты её дочери с макияжем, предпринятыми наследницей звезды в качестве развлечения в период карантина. Публикация была сопровождена большим количеством негативных комментариев, которые Гузеева посчитала грубыми и неадекватными. Не собираясь мириться с подобными проявлениями, она заблокировала возможность комментировать свои посты, а свежий пост сопроводила гневной тирадой, в которой не поскупилась на нелестные слова в адрес хейтеров. Так, молодежную часть таких комментаторов телезвезда назвала “молодыми уродцами”, а “взрослым тёткам” посоветовала “отмыть свои рты и жилище”.

В то же время ведущая поблагодарила доброжелательных подписчиков своего микроблога, пожелав им счастья и радости. Разумеется, учитывая предпринятые Гузеевой меры, её гневную публикацию никто не прокомментировал. Тем не менее, за считанные часы пост набрал более 50 тысяч “лайков”.



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