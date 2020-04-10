Мнение: «Норвегия – умиротворенная и иногда даже скучная». Россиянка о жизни в стране хюгге

10.04.2020, 19:08, Разное

Фатима родилась и выросла в Москве, а в 2012 году после замужества переехала в Норвегию и с тех пор живет в этой северной стране.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Хоть я и мечтала с самого детства объездить полмира, увидеть множество стран, узнать разных людей, вышло так, что до переезда в Норвегию я нигде не была. Поэтому Норвегия для меня была открытием.

Первое, от чего я просто потеряла дар речи – это, конечно же, была природа: зеркальные фьорды, отражающие величественные горы с невероятными водопадами, загадочная атмосфера с туманом и маленькими деревянными домами вокруг.

Вторым большим удивлением было отношение людей друг к другу. Мне не всегда доводилось встречать улыбающихся и здоровающихся людей с незнакомцами. Этот фактор в Норвегии мне определенно понравился тогда и нравится до сих пор.

КОНТРАСТЫ

Норвегия – умиротворенная и иногда даже скучная, а Россия – взбалмошная и неугомонная. Помимо наблюдений со стороны я и сама это чувствую: в Норвегии мне хочется баланса, спокойствия и тишины, а в России хочется мчаться через пробки на встречи, посещать интересные места, развиваться с бешенной скоростью.

А еще в Норвегии люди – как целое единое общество. В России больше каждый сам за себя.

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК

Как бы это странно не звучало, это – женщины. В Норвегии они немного «мужиковатые», далеко не все могут подойти под описание изящной женщины с хрупким сердцем. Эта «мужиковатость» проявляется и в короткой стрижке, и в стиле одежды. В большинстве норвежских семьей женщина – глава семьи, которая принимает все ответственные решения. В сравнении со многими российскими женщинами, большинство из которых не выходят на рынок за картошкой без макияжа, норвежки не особо переживают на этот счет. Джинсы, кеды, свитер серого цвета и каре – все просто и легко.

7 ФАКТОВ О НОРВЕЖЦАХ

1. Норвежцы очень не любят работать. В понедельник утром они приходят на работу со словами «скоро выходные», с радостью убегают на обеденный перерыв и как можно больше организовывают «совещаний», на которых можно пить не самый вкусный кофе, сидеть в соцсетях и обсуждать проблемы, которые никто не собирается решать;

2. Норвежцы очень жалостливые по характеру. Как-то увидела в ленте сообщение парня-инвалида, который попросил в группе своего города дать ненужный старый диван, так как его сломался. И ему на объявление пришло сотни ответов, что помимо дивана ему готовы отдать стол, стулья, светильники, посуду и много чего еще в хорошем состоянии. А еще тысячи сожалеющих комментариев на фотографию сбитого на центральной дороге котенка;

3. Норвежцы фанаты спорта. Они с самого детства устраивают походы в горы, катаются на лыжах и бегают. Это очень мотивирует и заряжает держать себя в форме;

4. Норвежцы улыбаются и здороваются друг с другом. Пройти мимо незнакомца с «покер фейсом», если вы пересеклись взглядами, часто считается дурным тоном;

5. Норвежцы следят за экологией. Сортируют мусор, сдают пластик на переработку, а сейчас и вовсе занимаются спортивным бегом по городу, взяв с собой пару перчаток и пакет для мусора;

6. Норвежцы не любят тех, кто выделяется. Это касается всего – мнения, знаний, богатства. Все, как считают норвежцы, должны быть наравне, и никто не должен себя чувствовать в какой-то области ущемленным;

7. Норвежцы очень спокойные. Любую стрессовую или даже шокирующую ситуацию они воспринимают взвешенно, рассудительно, и может показаться, что неэмоционально.

ЧТО НРАВИТСЯ

Экология, природа и люди, которые бережно сохраняют мир, в котором живут. Мне кажется, это и есть настоящая любовь к своей природе, когда ты не просто любишь посмотреть на нее, отдохнуть в лесу или поплавать в море, но еще и вносишь вклад в ее сохранение.

Отношение людей друг к другу. Простота, легкость и отсутствие оценочного взгляда. Многим все равно, в каком виде ты вышел на улицу, какой у тебя вес и рост, сколько ты зарабатываешь, есть ли у тебя муж, дети и большой дом.

Чувство безопасности и защищенности. При входе в магазин ты не увидишь ряд железных шкафчиков с ключами, покупатели либо заносят с собой рюкзаки и пакеты, и их никто на кассе не проверяет, либо оставляют вещи у входа просто лежать на полу, их никто не ворует. Почтовые ящички также без замков, а двери многие вообще забывают закрывать.

ЧТО НЕ НРАВИТСЯ

Медленный темп жизни. Часто полусонный, иногда даже скучный, а в сезон дождей и вовсе депрессивный. Когда вокруг туман и дождь льет как из ведра, то единственное чего по-настоящему хочется – это лечь под плед, взять чашку чая и не выходить из дома.

Медицина. На запись к врачу даже при высокой температуре и тяжелом недомогании попасть очень и очень сложно.

Цены. Сказать, что в Норвегии высокие цены – ничего не сказать. Первое время было особенно непривычно покупать один огурец за 170 рублей.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ТОСКУ ПО ДОМУ

В первую очередь семья, родные и близкие люди. Не хватает вечерних чаепитий в уютном домашнем кругу с русскими пряниками и конфетами. В норвежских магазинах очень и очень скудный выбор продуктов, поэтому я дико скучаю по семечкам (кстати, ими здесь кормят только птиц), по торту «Наполеон» и творогу. Счастлива, что гречку можно купить в турецком магазине.

ЧТО СТОИТ ПЕРЕНЯТЬ У НОРВЕЖЦЕВ

Думаю, что открытость незнакомцам и легкому отношению, если не ко всему, то ко многим вещам. Заботу об экологии и, конечно же, хюгге – умению радоваться мелочам: чашечке кофе с корицей в конце рабочего дня, чтению любимой книги при свечах под теплым мягким пледом, прогулке с любимым другом.

ЧЕГО РУССКОГО НЕ ХВАТАЕТ НОРВЕЖЦАМ

Умение также вкусно и разнообразно готовить, атмосферно оформлять заведения общественного питания, как это делают в России, и вносить в свою жизнь что-то новое.

ОТНОШЕНИЕ К ПРИЕЗЖИМ

Позитивное! Конечно, если приезжие настроены вести себя дружелюбно и миролюбиво. Помнят про главное правило: не кичиться, не пытаться выглядеть умнее, богаче или лучше, и не шуметь на улице. Лично я всегда сталкивалась только с приветливыми и добрыми людьми, а еще с теми, кто, узнав, что я из России, радостно перечисляли «спасибо», «большой театр», «хорошо».

Автор, интервьюер: Диана Т. (СПбУТУиЭ)