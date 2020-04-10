 

Китайцам запретили есть собак, кошек и летучих мышей

10.04.2020, 19:08, Новости дня

В Китае вышел запрет на употребление в пищу собак, кошек, летучих мышей и ряда других животных, решение приняло министерство сельского хозяйства КНР на фоне пандемии коронавируса.

На всей территории  страны собак, кошек, летучих мышей, енотов внесли в список домашних животных, которых нельзя рассматривать в качестве скота, что означает запрет на употребление в пищу или выращивание ради меха, информирует «360».

В ряде регионов Китая была запрещена торговля дикими животными, однако разведение и продажа диких животных в медицинских целях все еще оставалась легальной. Сейчас же введен запрет на продажу и разведение зверей вне зависимости от целей. 

Указанные ограничения не затронули коров, коз, свиней, домашнюю птицу, уток, кроликов, лошадей и верблюдов.

При этом ради меха, молока и пряжи можно разводить оленей, альпак, фазанов, страусов, лис, норок, енотов и еще некоторых животных.

Ранее вирусолог объяснил, что появлению новых инфекций, таких как COVID-19, гонконгский грипп, атипичная пневмония, «испанский грипп», именно в Китае способствует местный климат, скученность населения и образ жизни китайцев.



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