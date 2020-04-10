 

АКОРТ предупредил о возможном дефиците товаров из-за мер против коронавируса

10.04.2020, 19:08, Новости дня

Российские торговые сети из Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредили о возможном дефиците товаров некоторых категорий в случае заморозки цен на них.

«АКОРТ считает своим долгом предостеречь от применения резких и упрощенных механизмов регулирования наценки на всех этапах производства продуктов питания. Установление предельной наценки конкретного товара ниже себестоимости его производства или продажи – гарантия быстрого дефицита этого товара», – говорится в сообщении на сайте организации.

Там добавили, что меры, направленные на противодействие распространению коронавируса, приводят к остановке многих предприятий разных отраслей, что оказывает давление на покупательскую способность населения.

Кроме того, в организации отметили, что столкнулись с ростом цен от поставщиков.

«Розничные сети получили и продолжают получать от поставщиков большей части товаров уведомление о повышении цен в среднем на 5-15%. Отдельные поставщики уведомляют ритейлеров о намерении увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%», – пояснили в АКОРТ.

Ранее в Минпромторге сообщили, что запаса продуктов, созданного в России, хватит как минимум на два месяца, он постоянно пополняется.



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