 

Опубликованы характеристики нового кроссовера Toyota

10.04.2020, 19:05, Новости дня

Появились данные о новом кроссовере Toyota, который будет выполнен на базе популярного хетчбэка Toyota Yaris.

 В свою очередь, официальная премьера автомобиля состоится уже к осени нынешнего года, тогда как для европейского рынка продажу паркетника стартуют в начале весны 2021 года. Вместе с тем если бы не было ситуации с коронавирусом, японский автопроизводитель рассекретил бы автомобиль на выставке в Женеве.

Однако по причине эпидемии такое мероприятие будет перенесено на полгода. Под капотом модели применят 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 91 л.с. Также в более дорогом варианте применят гибридную силовую установку. Новый кроссовер построена на платформе GA-B, которая используется в компактных машинах.



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