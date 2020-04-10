Новый седан BMW 7 серии получит 650-сильный электродвигатель

10.04.2020, 19:05, Новости дня

Сегодня появились данные, что новый флагманский седан BMW 7-Series обзаведется электрической силовой установкой.

В свою очередь, автомобиль имеет два электрических агрегата, которые выдают мощность 650 л.с. Такое исполнение BMW 7-Series станет более актуальным, тогда как в текущем исполнении автомобиль доступен с 6,6-литровым агрегатом с турбокомпрессорами. Однако разработчики не намерены отказываться полностью от бензинового автомобиля, все же сохранив некоторые комплектации.

Пока технические параметры нового электрокара не называются, однако известно, что BMW 7-Series может получить запас хода до 650 километров. Официальный выход флагманского седана состоится в 2022 году, но точная дата пока неизвестна.