 

Разумков назначил внеочередное заседание Рады на 13 апреля

10.04.2020, 18:54, Новости дня

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания украинского парламента 13 апреля в 14.00. Об этом 10 апреля проинформировал сайт Рады.

В повестку дня включено рассмотрение народными депутатами семи законопроектов, в том числе изменения в государственный бюджет, и одного проекта постановления – об отмене принятого 31 марта решения об открытии рынка земли.

После совещания руководства Рады с представителями правительства, депутатских фракций и групп Разумков отметил, что на встрече обсуждались преимущественно изменениях в госбюджет.

“По этому вопросу еще будет заседание комитета, где будут рассматриваться поправки и предложения от народных депутатов. Не могу сказать, что всех все устраивает, но окончательное решение будет принимать зал. Пожалуй, такого никогда не было, чтобы бюджет полностью всех устраивал”, – отметил спикер Рады.

8 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что на ближайшей внеочередной сессии парламента может быть принят законопроект, запрещающий возврат национализированных банков предыдущим владельцам, необходимый для продолжения сотрудничества с МВФ. 10 апреля Разумков заявил, что этот вопрос рассматривать еще не планируют.

Последние три внеочередных заседания Рада провела 30 марта. На них, в частности, нардепы уволили Игоря Уманского с должности министра финансов, а Илью Емца – с поста министра здравоохранения; внесли в госбюджет поправку о питании военнослужащих, назначили новых министров финансов и здравоохранения, приняли в первом чтении законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (он должен сделать невозможным возврат “ПриватБанка” бывшим собственникам), а также открыли рынок земли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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