“Это был очень хороший звонок”. Трамп рассказал о переговорах с Путиным и королем Саудовской Аравии о нефти

10.04.2020, 18:54, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил на брифинге 9 апреля, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Белого дома.

Разговор состоялся вечером 9 апреля. Он касался рынка нефтедобычи.

“Разговор был очень хорошим. Они приближаются к сделке. ОПЕК и многие другие страны, не входящие в ОПЕК. Посмотрим, что получится”, – сказал Трамп.

По его мнению, Россия и Саудовская Аравия “боролись друг с другом” и не соглашались уменьшать добычу нефти, что, в свою очередь, привело к переизбытку сырья на рынке.

“Честно говоря, даже не хватает места для его хранения. Наше хранилище скоро будет заполнено”, – отметил президент.

У него уточнили, продолжают ли Саудовская Аравия и Россия бороться дальше. “Нет, я думаю, что они очень хорошо поладили… Посмотрим, что произойдет, но это был очень хороший звонок. Они, вероятно, объявят о чем-то сегодня или завтра. Это может быть хорошо, а может быть не так хорошо, так или иначе”, – сказал президент США.

По его словам, эпидемия коронавируса обрушила энергорынок на 40%.

Официальное агентство Саудовской Аравии Saudi Press Agency и пресс-служба Кремля тоже сообщили о переговорах Трампа, Путина и Абдул-Азиза Аль Сауда.

“Подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику”, – проинформировала пресс-служба Путина об итогах переговоров.

9 апреля в режиме видеоконференции состоялось заседание членов Организации стран – экспортеров нефти и партнеров (ОПЕК+), на котором достигли предварительного соглашения о снижении добычи нефти. Согласно плану, уже в мае – июне суточная добыча сырья должна уменьшиться на 10 млн баррелей в сутки. Но соглашение не поддержала Мексика, которая отказалась снижать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Соглашение вступит в силу только при участии в нем Мехико. Переговоры должны продолжиться сегодня.

Участники соглашения вернулись за стол переговоров через месяц после того, как ОПЕК и союзники картеля (в том числе Россия) не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти, с 1 апреля сделка прекратила действие. Это спровоцировало рекордное падение цены на сырье. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила “вступить в тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки.

С 1 апреля цены на нефтяном рынке стали расти на фоне ожиданий, что Россия и Саудовская Аравия снизят объемы добычи.

По состоянию на 18.25 10 апреля июньские фьючерсы Brent на Лондонской бирже торгуются по $31,82.