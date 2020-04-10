 

Новак: После экономического кризиса из-за коронавируса больше украинцев захотят работать легально

10.04.2020, 18:54, Новости дня

Украине не стоит рассчитывать на легкий вариант выхода из нынешнего экономического кризиса, который возник из-за распространения коронавируса, сказал в комментарии изданию “ГОРДОН” глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

“Последствия коронавируса будут для каждой страны мира индивидуальными в зависимости от состояния национальной экономики и антикризисных программ. Украина относится к странам со слабой экономикой. Закономерность любых кризисов такова: страны с сильной экономикой становятся сильнее, а со слабой – еще слабее. Поэтому Украине надо готовиться к сложному сценарию и чрезмерно не рассчитывать на легкий вариант выхода из нынешнего кризиса. Многое будет зависеть от того, какую программу предложит правительство, какую помощь мы сможем получить из разных внешних источников – МВФ, Мирового банка, Евросоюза и, возможно, ООН. Пока я не вижу целостной антикризисной программы от Кабмина. Это должен быть совместный труд правительства и Национального банка. Опыт стран, принявших такие программы, показывает два основных инструмента – бюджетную поддержку и кредитную поддержку”, – отметил экономист.

По его мнению, экономический кризис в Украине приведет к пересмотру трудовых отношений между нанимателями и работниками.

“Сейчас всем людям придется пересмотреть структуру семейного потребления. Покупательная способность будет снижаться, поэтому придется оставить в семейном бюджете только жизненно необходимые траты. От необязательных товаров и услуг придется отказаться. Кризис – это всегда период переоценки и движения к лучшим позициям. Думаю, впоследствии произойдет пересмотр трудовых отношений. Большее количество людей захотят работать легально. Довольно много украинцев избегали официального трудоустройства, чтобы, например, не утратить право на субсидии. А программа помощи, которая сейчас обсуждается в государстве, направлена на тех людей, которые есть хоть в какой-нибудь базе. Работающим нелегально государство не сможет оказать помощь”, – рассказал Новак.

9 апреля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сказала, что из-за пандемии коронавируса фонд прогнозирует наихудшие последствия для мировой экономики. Она отметила, что более 170 стран будут испытывать спад доходов на душу населения в этом году.

23 марта Георгиева оценила потери развивающихся рынков в связи с пандемией в $83 млрд. 27 марта она заявила, что глобальный экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, уже начался.

Всемирная торговая организация прогнозирует падение мировой торговли на уровне 13–32% в 2020 году.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,6 млн, из них более 365 тыс. вылечились, а 97 200 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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