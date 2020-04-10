 

В КНДР для борьбы с COVID-19 разработали маски с нанопокрытием

10.04.2020, 18:53, Разное

Учёные из КНДР разработали маски с нанопокрытием, позволяющие бороться с COVID-19. Информацию об этом рассказали в Центральном телеграфном агентстве Северной Кореи.
В КНДР в рамках противодействия распространению эпидемии коронавируса осуществили проект по созданию масок, позволяющих эффективно бороться с инфекцией. В Исследовательском институте медицинского оборудования начали разработку новых средств защиты, придерживаясь национальных чрезвычайных противоэпидемиологических мер. Применяя современные средства и материалы, производимые исключительно в Северной Корее, учёные представили изделие, эффективно защищающее от микробов и бактерий и не затрудняющее дыхание.

Как отметил Ли Чжэдок, замглавы НИИ-производителя, новые маски уже прошли тестирование и подтвердили те защитные характеристики, которые заложили в них разработчики. Кроме того, продукция соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



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