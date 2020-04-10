 

Мэр Новокузнецка опроверг напугавшие жителей слухи о «прививках смерти» от коронавируса

10.04.2020, 18:53, Разное

На просторах интернета появилась напугавшая население Новокузнецка информация о «прививках смерти» замедленного действия против коронавируса. Мэр города Сергей Кузнецов опроверг эти сведения, назвав их фейком.
Новые лживые сведения появились в Сети, посвященные пандемии коронавируса. Авторы таких публикаций сообщали, что населению Новокузнецка будут делать опасные прививки от инфекции, которая захлестнула весь мир. Якобы ко всем жителям станут приходить врачи с сотрудниками полиции и принуждать пройти вначале первый тест, потом еще один, и он продемонстрирует присутствие в организме коронавируса. Если же болезнь удастся подтвердить, то будут делать прививки, а это будто бы «смерть медленного действия». В это же время информаторы заявили, что все все манипуляции будут проводиться лишь на добровольной основе.

Данные материалы прокомментировал градоначальник Новокузнецка Сергей Кузнецов. Он призвал людей не доверять подобным данным и соблюдать спокойствие. Чиновник отметил, в городе никаких прививок делать не будут, и призвал доверять только проверенным источникам.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Российский советник и его жена найдены мертвыми в Южной Осетии

19.02 / Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq

14.02 / Мегафон предлагает спецтарифы для стриминга игр на ПК

13.02 / В России цены на смартфоны Samsung упали на 40%

17.02 / Анастасия Волочкова хочет сменить имидж и покрасить волосы в сиреневый цвет

20.03 / Смартфон Vivo S6 5G презентуют 31 марта

26.02 / CODDY укрепляет сотрудничество с Movavi

16.02 / Мнение: Как я веники не вязал…

17.02 / Скандалы: Первый канал перепутал Устюговых

18.02 / Мать Гогена Солнцева не хочет, чтобы его жена-пенсионерка рожала ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска