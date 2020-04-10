Мэр Новокузнецка опроверг напугавшие жителей слухи о «прививках смерти» от коронавируса

10.04.2020, 18:53, Разное

На просторах интернета появилась напугавшая население Новокузнецка информация о «прививках смерти» замедленного действия против коронавируса. Мэр города Сергей Кузнецов опроверг эти сведения, назвав их фейком.

Новые лживые сведения появились в Сети, посвященные пандемии коронавируса. Авторы таких публикаций сообщали, что населению Новокузнецка будут делать опасные прививки от инфекции, которая захлестнула весь мир. Якобы ко всем жителям станут приходить врачи с сотрудниками полиции и принуждать пройти вначале первый тест, потом еще один, и он продемонстрирует присутствие в организме коронавируса. Если же болезнь удастся подтвердить, то будут делать прививки, а это будто бы «смерть медленного действия». В это же время информаторы заявили, что все все манипуляции будут проводиться лишь на добровольной основе.

Данные материалы прокомментировал градоначальник Новокузнецка Сергей Кузнецов. Он призвал людей не доверять подобным данным и соблюдать спокойствие. Чиновник отметил, в городе никаких прививок делать не будут, и призвал доверять только проверенным источникам.