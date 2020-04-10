Гипермаркеты предложили покупателям бесплатные поездки на такси

10.04.2020, 18:53, Новости дня

Гипермаркеты, чей трафик значительно снизился после того, как власти обязали россиян соблюдать режим самоизоляции, начали предлагать покупателям бесплатные поездки на такси.

Сеть гипермаркетов «Лента» в России, начала предоставлять покупателям бесплатные поездки на такси при условии покупки на сумму более 5 тыс. рублей. При этом, вызвать такси можно по номеру телефона или на специальном сайте, указанном в чеке. Акция будет действовать до 22 апреля, передает «Интерфакс».

«Благодаря поездкам на такси наши клиенты смогут минимизировать количество контактов с другими людьми в общественном транспорте», – приводятся слова директора по стратегии и маркетингу «Ленты» Дмитрия Богода в сообщении компании.

Похожую услугу начала предлагать «Карусель» (сеть гипермаркетов X5 Retail Group). Чтобы воспользоваться услугой, необходимо перед походом в магазин установить мобильное приложение и совершить покупку на определенную сумму, а потом предъявить на кассе штрих-код карты лояльности из приложения. Партнером обеих сетей выступила компания Call to Visit, предоставляющая бизнесу технологию управления поездками.

«Данный сервис поможет обеспечить свою семью всеми необходимыми продуктами питания и товарами для дома на 1-2 недели вперед, что позволяет реже покидать свой дом», – отметил директор по информационным технологиям, инновациям и аналитическому маркетингу торговой сети «Карусель» Василий Громов.

Ритейлеры объяснили запуск новой услуги заботой о покупателях.

О резком падении покупательского трафика в гипермаркетах в последние дни по сравнению с пиковыми значениями в марте сообщали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Мы сейчас наблюдаем такую картину: трафик устойчиво падает в последние дни, в последнюю неделю, в зависимости от формата – если это магазин «у дома», то на 20-30%, 25% в среднем. <…> При этом основной удар, конечно, пришелся на крупные форматы – гипермаркеты и супермаркеты. Там падение трафика составляет порядка 50%, от 40% до 60%», – отметил председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

Напомним, президент Владимир Путин Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил «карантинные каникулы» до 30 апреля и рекомендовал придерживаться режима самоизоляции. В режиме самоизоляции россияне могут выйти из дома в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также допускаются поездки на машине в гипермаркеты.

Известно, что «нерабочие дни» могут быть сокращены.

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