В Facebook появится тихий режим

10.04.2020, 18:50, Новости дня

Разработчики Facebook добавят в приложение функцию Quiet Mode, которая позволит одной кнопкой отключить практически все уведомления от социальной сети. Исключение будет сделано только для особо важных оповещений, касающихся, в частности, обновления политики конфиденциальности.

Quiet Mode станет частью инициативы Facebook по сохранению “цифрового здоровья”, пишет VentureBeat. В 2018 году в приложении появилась панель Your Time on Facebook, которая позволяет ограничить экранное время и узнать, как много времени проводил пользователь в соцсети на протяжении последней недели.

Тихий режим, позволяющий отключить оповещения от отдельных программ, и так доступен на большинстве современных смартфонов, однако новая функция Facebook дает возможность запланировать время тишины на определенные часы и дни недели, отключив при этом все встроенные предупреждения и пуш-уведомления.

Открыв приложение с включенным Quiet Mode, пользователи увидят соответствующее сообщение и время (если была выбрана такая опция), оставшееся до его отключения. При желании, режим можно временно деактивировать (на 15 минут), чтобы прочитать ленту или написать пост.

В версиях Facebook для iOS и Android новая функция появится в течение месяца.

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