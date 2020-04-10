 

Ты тоже можешь!: «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

10.04.2020, 18:48, Новости дня

«Радуга» – фермерское хозяйство по выращиванию птицы и крупного рогатого скота. Компания создана в селе Дур-Дур в Северной Осетии. Ее основатель – Эмма Цебоева. Первые инвестиции – 500 тысяч рублей, а сейчас годовой оборот компании составляет 1 млн рублей. В планах на ближайшие два года – открыть собственное производство сыра.

Газета ВЗГЛЯД реализует новый видеопроект об успешных российских стартапах «Ты тоже можешь!».



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