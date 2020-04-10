ВОЗ зафиксировал замедление распространения коронавируса в Европе

10.04.2020, 18:48, Новости дня

На текущей неделе распространение коронавируса в нескольких странах Европы, включая Испанию и Италию, сократилось, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«За последнюю неделю мы увидели замедление [распространения коронавируса] в некоторых наиболее пострадавших странах Европы, таких как Испания, Италия, Германия и Франция», – сообщил Гейбрейесус, передает ТАСС.

Вместе с тем в некоторых других странах рост распространения инфекции вырос, отметил глава ВОЗ. Он обратил внимание на рост числа заболевших в сельских районах Африки.

Напомним, на 10 апреля число людей с положительным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1,5 млн, более 92 тыс. человек умерли.