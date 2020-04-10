 

ВОЗ зафиксировал замедление распространения коронавируса в Европе

10.04.2020, 18:48, Новости дня

На текущей неделе распространение коронавируса в нескольких странах Европы, включая Испанию и Италию, сократилось, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«За последнюю неделю мы увидели замедление [распространения коронавируса] в некоторых наиболее пострадавших странах Европы, таких как Испания, Италия, Германия и Франция», – сообщил Гейбрейесус, передает ТАСС.

Вместе с тем в некоторых других странах рост распространения инфекции вырос, отметил глава ВОЗ. Он обратил внимание на рост числа заболевших в сельских районах Африки.

Напомним, на 10 апреля число людей с положительным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1,5 млн, более 92 тыс. человек умерли.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Песков: ветеранов на Параде Победы не будет

10.03 / Курс российской валюты рухнул на Московской бирже до 72,8 рубля за доллар

26.03 / Кремль сообщил о рабочем дне 22 апреля

07.02 / В Instagram расплодились “клоны” Кадырова

20.02 / Меркель пообещала не вмешиваться в вопрос о будущем канцлере

13.03 / США объявили грант на борьбу Украины с Россией в Сети

24.03 / В украинских больницах есть около 4 тыс. аппаратов ИВЛ – Ляшко

24.02 / Двое украинок завоевали медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

17.02 / Молдавия отказалась увеличить число российских миротворцев

07.03 / Обозреватель NYTimes – Трамп использует правосудие как автократ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска