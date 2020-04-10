 

В больницах Германии пожаловались на нехватку лекарств для пациентов с коронавирусом

10.04.2020, 18:48, Новости дня

В Германии больницы жалуются на нехватку ряда медикаментов, которые используются при лечении тяжелобольных пациентов с коронавирусом, информирует издание Der Spiegel.

В первую очередь наблюдается дефицит тех средств, которые  применяются врачами при вентиляции легких. Особенно серьезные проблемы возникли с поставками средств для наркоза пропофол и изофлуран, а также обезболивающего суфентанил и успокоительного мидазолам, информирует ТАСС.

«Ничего не получить, наши запасы заканчиваются. Ситуация действительно драматичная», – сообщил директор больничной аптеки при университетской клинике Аугсбурга Вольфганг Кеммерер.

По данным издания,  фармацевтическому концерну Baxter пришлось заявить в Федеральный институт лекарств и медицинской продукции (BfArM) в Бонне о нехватке пропофола и изофлурана.

В компании отметили, что это стало «следствием резко возросшей в последние недели потребности на фоне пандемии коронавируса», при этом сейчас не видно конца напряженной ситуации с лекарствами. Компания просит BfArM отказаться в апреле от заказов вышеназванных лекарств.

Напомним, число людей с положительным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1,5 млн, более 92 тыс. человек умерли. Газета ВЗГЛЯД ответила на вопрос, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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