В больницах Германии пожаловались на нехватку лекарств для пациентов с коронавирусом
10.04.2020, 18:48, Новости дня
В Германии больницы жалуются на нехватку ряда медикаментов, которые используются при лечении тяжелобольных пациентов с коронавирусом, информирует издание Der Spiegel.
В первую очередь наблюдается дефицит тех средств, которые применяются врачами при вентиляции легких. Особенно серьезные проблемы возникли с поставками средств для наркоза пропофол и изофлуран, а также обезболивающего суфентанил и успокоительного мидазолам, информирует ТАСС.
«Ничего не получить, наши запасы заканчиваются. Ситуация действительно драматичная», – сообщил директор больничной аптеки при университетской клинике Аугсбурга Вольфганг Кеммерер.
По данным издания, фармацевтическому концерну Baxter пришлось заявить в Федеральный институт лекарств и медицинской продукции (BfArM) в Бонне о нехватке пропофола и изофлурана.
В компании отметили, что это стало «следствием резко возросшей в последние недели потребности на фоне пандемии коронавируса», при этом сейчас не видно конца напряженной ситуации с лекарствами. Компания просит BfArM отказаться в апреле от заказов вышеназванных лекарств.
Напомним, число людей с положительным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1,5 млн, более 92 тыс. человек умерли. Газета ВЗГЛЯД ответила на вопрос, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.
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