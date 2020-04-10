Коронавирусные стационары и занимающиеся пневмонией больницы предложили не разделять

10.04.2020, 18:32, Новости дня

Новая структура под названием Клинический комитет по борьбе с коронавирусом состоит из главврачей коронавирусных больниц.

Участники комитета предложили отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и тех, что занимаются пневмонией. Это связано с тем, что подавляющее большинство случаев пневмонии нас сегодняшний день спровоцированы COVID.

«Кроме того, точность существующих тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование дает ложноотрицательные результаты и доля таких результатов значительна. Сейчас при диагностике ключевую роль играет оценка клинической картины в сочетании с данными КТ или рентгена», – рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

В связи с этим членами комитета предложено изменить маршрутизацию пациентов. Поступившего в стационар без результатов теста на COVID, но с признаками пневмонии по результатам КТ в приёмном отделении госпитализируют в стационар и ведут как больного с COVID. Соответствующий приказ Департамента здравоохранения об изменениях алгоритмов маршрутизации и принципов принятия клинических решений на уровне приёмного отделения пациентов уже подписан.

Оперштаб напоминает, что в настоящее время пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах.

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