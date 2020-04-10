В канцелярии Джонсона рассказали о состоянии премьера

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10.04.2020, 18:30, Новости дня

Премьер Британии Борис Джонсон, инфицированный коронавирусом, уже ходит по палате и разговаривает с врачами, сообщил официальный представитель канцелярии премьера.

«Премьер-министр может немного ходить в промежутках между периодами отдыха, в рамках лечения, способствующего его выздоровлению. Он говорит с врачами и благодарит всех медиков за невероятную заботу о нем. Его мысли со всеми, кого коснулась эта ужасная болезнь», – сообщил представитель, передает РИА «Новости».

В четверг сообщалось, что Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.

Эксперты отмечают, что тяжело заболевший Джонсон недооценил угрозу коронавируса. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что коронавирус оставил Британию без лидера.



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