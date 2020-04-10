Агент Прилучного назвала “глупостью” заявление Муцениеце о пьяных выходках актёра

10.04.2020, 18:30, Разное

Агент актера Павла Прилучного Екатерина Сычева в эксклюзивной беседе с репортерами издания Tvzvezda.ru дала комментарии по поводу информации о том, что её подопечный избивал свою супругу Агату Муцениеце. Поводом для объяснений эксперта стала недавняя публикация актрисы в Instagram.

Видеобращение Агаты Муцениеце, снятое звездой и размещенное в микроблоге своей матери Нонны Муцениеце в Instagram вызвало беспокойство у её поклонников. В нем, в частности, говорилось, что в период самоизоляции артист злоупотреблял спиртными напитками. Этот факт, по словам актрисы, стал причиной его рукоприкладства по отношению к ней. Затем, судя по заявлениям в видео, Павел Прилучный выгнал её из дома вместе с детьми. Со своей стороны агент Екатерина Сычева опровергла подобные обвинения: “Это глупость и вранье”.

Примечательно, что в конце прошлого года на просторах интернета уже появлялись сведения об избиениях Прилучным своей жены, однако тогда Муцениеце заявила о лживости таких версий. Тем не менее, в феврале текущего года звездная пара объявила о своем разводе.