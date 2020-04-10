 

Погибших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить на отдельном острове

10.04.2020, 18:30, Новости дня

На острове Харт в Нью-Йорке начали хоронить погибших от коронавируса, видеозапись опубликовали в Сети.

На острове хоронят жителей города, чья семья не в состоянии оплатить похороны, или тех людей, у кого нет близких родственников, пишет Daily Mail.

Отмечается, что подобные захоронения на острове проводятся с 19-го века. На данный момент в городе от вируса погибли 4 тыс. 778 человек, 87 тыс. инфицированы.

СМИ писали, что ситуация с катастрофическим распространением коронавируса в Нью-Йорке напоминает события в итальянской Ломбардии, только масштабы эпидемии в США еще более пугающие.



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