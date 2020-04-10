 

В иркутской колонии после бунта начался пожар

10.04.2020, 18:30, Новости дня

В исправительной колонии в городе Ангарск Иркутской области начался пожар, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, пожар возник в результате поджога. Одно из зданий колонии охвачено огнем», – сказал собеседник ТАСС. По этим данным, пожар возник в той же колонии, где в четверг заключенные устроили бунт.

В региональном СК уточнили, что пожар произошел из-за бунта заключенных.

Возгоранию присвоили третий номер сложности, на территории колонии горят три производственных цеха, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Напомним, СУ СК по региону возбудило уголовное дело по факту бунта. По версии следствия, во время отбоя один из осужденных не подчинился требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес. Несколько осужденных в это время нанесли себе телесные повреждения, также от противоправных действий последних пострадал сотрудник учреждения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / “Ак Барс” вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

07.04 / Абэ ввел чрезвычайное положение в Токио и шести префектурах

18.02 / Кокаин и проститутки. Боксер Фьюри об отдыхе после боя с Уайлдером

19.03 / На юбилей Победы покажут более двухсот единиц вооружения

13.03 / Боевики на Донбассе четыре раза обстреливали позиции сил ООС, один военнослужащий получил ранения

28.03 / Кадыров решил «разорвать цепочку передачи инфекции»

26.02 / Россия приостанавливает выдачу виз иранцам и прекращает авиасообщение с Южной Кореей

13.02 / Чешские власти начали расследование против компании Avast, распространявшей данные пользователей

29.03 / Ученые рассказали, чем питались люди каменного века

04.03 / В ОАЭ у двух россиян выявили коронавирус. В Китае излечились почти 50 тысяч человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска