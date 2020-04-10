В Китае выпустили первый смартфон с «электронными чернилами»

10.04.2020, 18:30, Разное

Инженеры китайской фирмы Hisense сконструировали смартфон, который получил E-link дисплей с множеством цветов. В своей работе гаджет эксплуатирует «электронные чернила».

Многим потребителям «электронные чернила» знакомы по электронным книгам. Механизм представляет собой экран, которому не приходится тратить энергию на демонстрацию статичной картинки. Благодаря такой системе мобильные устройства способны функционировать без подзарядки на протяжении целого месяца, но дисплей при этом не спеша обновляет картинку, показывая только монохромное изображение.

Разработчики установили в Hisense Color более инновационную матрицу E-link, которая отображает 4096 цветов, и частоты обновления хватит для показа обычных анимаций. На таком экране смотреть видеоролики пока еще невозможно, но с остальными заданиями он справляется не хуже стандартного смартфона. E-link заметен при солнечных лучах лучше OLED-экрана, в целом, гаджет хорошо функционирует без подсветки и при хорошем освещении. Также можно увеличить автономность смартфона благодаря скромным параметрам матрицы и экономии на подсветке. Помимо того, на подобном девайсе лучше читать всевозможную литературу.

Запуск Hisense Color пройдет 23 апреля, тогда потребители узнают стоимость и детали изобретения.