CNN – «здесь безопаснее» — американцы предпочитают Ливан возвращению на родину

10.04.2020, 18:23, Новости дня

В Ливане проживают тысячи граждан США, но мало кто из них откликнулся на предложение Госдепа вернуться домой, пишет CNN. Опрошенные телеканалом американцы считают, что, несмотря на экономические трудности, власти ближневосточной страны справляются с эпидемией коронавируса лучше администрации Дональда Трампа.



Reuters

Карли Фуглей была с группой друзей из Дании в Бейруте в прошлом месяце, когда она впервые подумала о возвращении в Соединённые Штаты. Они готовились покинуть Ливан на фоне опасений, что страну ждёт крупная вспышка коронавируса, и пытались убедить её сделать то же самое.

Но 28-летняя консультант по гуманитарным вопросам из Монтаны решила остаться. После того как 19 марта Ливан закрыл свои границы, чтобы остановить распространение глобальной пандемии, она начала обустраивать свою террасу на крыше и поняла, что её отъезд из Бейрута откладывается.

«Я приняла это решение по ряду личных причин и расчётов о вирусе, которые мы делаем. Я думаю, что здесь мне, возможно, будет безопаснее», — заявила девушка в интервью CNN.

Несколько американцев в Бейруте, с которыми удалось побеседовать телеканалу, приняли аналогичное решение. Когда на прошлой неделе Вашингтон предложил вернуть своих граждан на родину чартерным рейсом за $2,5 тыс. с человека, некоторые публично отвергли это предложение в соцсетях, в том числе журналистка Эбби Сьюэлл.

Она призналась CNN, что никогда не рассматривала предложение посольства всерьёз. «Ситуация в США хуже с точки зрения количества случаев, мер профилактики или отсутствия таковых, и перегруженности системы здравоохранения», — сказала Сьюэлл.

«Кроме того, поскольку я уже не первый год живу за рубежом, у меня нет медицинской страховки в США. Поэтому если я вернусь и заболею, то мне придётся платить тысячи долларов из собственного кармана», — добавила она.

5 апреля посольство США вывезло из Ливана 95 человек. Между тем, по оценкам Госдепа, в ближневосточной стране живут тысячи американцев, многие из которых также имеют ливанское гражданство, отмечает CNN.

«Я планирую остаться здесь на неопределённое время, — говорит 27-летняя консультант Дарин Хоулэнд. — Тот факт, что в Америке дела обстоят очень плохо, означает, что впервые безопаснее находиться в Ливане, а не в США». «Несмотря на обстановку, я думаю, мои шансы не заболеть здесь выше. Все мои местные знакомые американцы решили остаться», — добавила она.

21 февраля, когда в Ливане был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, страна уже переживала политический и экономический кризис. Тем не менее новому правительству удалось предпринять меры борьбы с распространением эпидемии и ввести карантин даже раньше некоторых европейских стран, что дало определённые положительные результаты, подчёркивает телеканал.

В США на 9 апреля были зарегистрированы 430 тыс. случаев заражения и 14 тыс. смертей от COVID-19. В Ливане же к этому моменту были зафиксированы 567 случаев заражения и 19 смертей от заболевания, обращает внимание CNN.

Вместе с тем ливанские власти провели менее 12 тыс. тестов на коронавирус, то есть примерно 0,1% населения. Поэтому Министерство здравоохранения считает, что недооценивает масштабы эпидемии, и призывает людей проходить проверку.

Президента США Дональда Трампа жёстко раскритиковали за то, что он не спешил остановить быстрое распространение болезни. В результате страна стала мировым лидером по количеству заболевших и погибших от коронавируса. Согласно одному из прогнозов, к августу от COVID-19 погибнет более 60 тыс. американцев.

«Когда смотришь на отношение Трампа к этому кризису, кажется, что люди не вполне отдают себе отчёт в происходящем и принимают неверные решения», — рассуждает Хоулэнд. Другие считают, что Ливану ещё предстоит столкнуться с обострением вспышки коронавируса.

Среди них Хана Мурр, которая воспользовалась предложением посольства США о репатриации. По её словам, ливанское правительство на удивление хорошо справляется с эпидемией, но она опасается, что в экономически ослабленной стране ситуация может в любой момент выйти из-под контроля.

Уроженка Монтаны Фуглей заявила, что она, как и многие её соотечественники в Бейруте, вернулись бы домой, если бы у власти всё ещё находилась администрация Барака Обамы. По её мнению, в таком случае она бы получила чёткий план медицинского обслуживания, компенсацию за жильё или имела бы чёткий пакет льгот. «(Правительству Трампа. — ИноТВ) я не доверяю абсолютно», — подчёркивает она.