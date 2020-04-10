Роспотребнадзор начал расследование в больнице Уфы, где коронавирус заподозрили у 170 человек

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10.04.2020, 18:16, Новости дня

Сотрудники Роспотребнадзора Башкирии начали эпидемиологическое расследование по ситуации в закрытой на карантин Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, где у 170 врачей и пациентов предварительно подтвердился коронавирус, сообщили в минздраве региона.

«Сотрудники Роспотребнадзора региона проводят эпидемиологическое расследование в больнице имени Куватова», – передает РИА «Новости» слова представителя минздрава Башкирии.

В прямом эфире на радиостанции «Эхо Москвы» главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова сообщила, что большое количество пневмоний среди пациентов больницы началось еще в начале марта, но их не обследовали на коронавирус.

«В нашей больнице лечатся сельские жители со всего региона и соседних областей, есть студенты зарубежные. Начато эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, откуда появился вирус. Установить это сложно, корни могут уходить на начало февраля или конец февраля», – сказала главный врач, пояснив, что она была в заграничной поездке в то время, когда не было режима самоизоляции и не было необходимости поверяться на коронавирус.

По словам заведующего отделения ревматологии РКБ имени Куватова Риммы Камаловой, в настоящее время в больнице очень много тяжелых пациентов с пневмонией.

«Мы еще в начале марта заметили, что пневмонии много стало, тяжело проходящая, не похожа на обычные. Мы брали анализы и мазки на все виды гриппа, когда пригласили сотрудников Роспотребнадзора, чтобы проверить их на коронавирус, специалисты заполняли анкеты, были ли пациенты за границей или общались ли с заболевшими. Но у нас лежат в основном сельские жители, они не имеют возможности ездить за границу», – сказала Камалова.

Напомним, ранее в пятницу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что коронавирусную инфекцию подозревают у 170 пациентов и врачей республиканской клинической больницы в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля.



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