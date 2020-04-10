 

ФМБА доказало противовирусную активность «Мефлохина» в отношении коронавируса

10.04.2020, 18:16, Новости дня

Доказана противовирусная активность препарата «Мефлохин» в отношении возбудителя нового коронавируса, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л. Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека», – сказала руководитель ФМБА РФ Вероника Скворцова, слова которой приводятся в сообщении на сайте агентства.

Исследования проводились Научно-производственным центром «Фармзащита» ФМБА РФ при участии 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны, в рамках исследования оценивалась противовирусная активность препарата, уточнили в пресс-службе.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что представленный в РФ препарат для лечения от коронавируса – мефлохин – может бороться с заболеванием, он менее токсичен, чем его аналоги.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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