Врач из Краснодарского края пожаловался на нехватку средств защиты в больнице. Через день его уволили

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10.04.2020, 18:15, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газаВрача специализированной психиатрической больницы №2 в поселке Новый Краснодарского края уволили после интервью Настоящему Времени.

8 апреля 2020 года врач Владимир Шелковый рассказал корреспонденту о положении дел в своей больнице и пожаловался на то, что руководство экономит на средствах индивидуальной защиты для врачей, подвергая их опасности.

“Экономия приводит к нарушениям, – объяснял врач. – Ту же самую спецодежду, что мы покупаем сами, мы сами же стираем дома. В условиях распространения инфекции выносить что-то из больницы нельзя. Должны стирать на месте. Стирать нечего, потому что спецодежду нам не выдают”.

Через день после выхода сюжета в эфир Владимир Шелковый получил приказ об увольнении. Основанием, по его словам, стали замечания от руководства, которые врач считает надуманными придирками. Реальной причиной он называет свою деятельность как члена профсоюза “Действие”, в рамках которой он нередко выступает с критикой руководства больницы. Интервью телеканалу “Настоящее Время”, предполагает врач, стало последней каплей.

“Я разместил ваш сюжет у себя на странице вконтакте, а руководство регулярно за ней следит, оно не могло его не заметить, – рассказал Шелковый корреспонденту Настоящего Времени 10 апреля. – Но я ни о чем не жалею, гласность должна помочь улучшить положение дел в больнице”. 

7 апреля стало известно, что московский хирург Всеволод Шурхай, рассказавший о нехватке защитного оборудования в своей больнице, был вызван в московскую прокуратуру для дачи разъяснений. Интервью с Шурхаем вышло 24 марта. Врач, работающий в Центре нейрохирургии имени академика Бурденко, рассказал, что в его отделении врачам не хватает масок-респираторов и нет ультрафиолетовых ламп, которые очищают воздух.

 



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