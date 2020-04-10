В мэрии Москвы заявили, что скорая помощь работает на пределе. Ранее власти признавали, что пик эпидемии еще впереди

10.04.2020, 18:15, Новости дня

Врачи московских больниц и скорой помощи работают “на пределе” своих возможностей, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, количество госпитализаций и “тяжелых” больных стало вдвое больше в сравнении с прошлой неделей.

“Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тысячи случаев до 5,5 тысячи). Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе”, – сообщила Ракова.

Сейчас в стационарах Москвы от коронавируса лечатся более 6,5 тысячи больных.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что пик заболеваемости коронавирусом в столице еще не наступил, а заболеваемость находится “у подножия”.

“Я вам точно говорю: никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине”, – рассказал Собянин.

За последние сутки количество заболевших в Москве выросло на 1124 человека, большинство новых заболевших – младше 65 лет. Всего в столице 7822 человека с коронавирусной инфекцией.

10 апреля в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 еще не наступил: город находится “даже не в середине этого пика, а у подножия”. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова 8 апреля заявила, что при благоприятном развитии событий спад эпидемии коронавируса в России можно ожидать к лету, а через 10−14 дней число заболевших достигнет своего пика.