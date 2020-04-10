Вслед за коронавирусом миру угрожает эпидемия мусора

10.04.2020, 18:14, Разное

Если вынести за скобки откровенный пиар, то вывод напрашивается самый тревожный – ни в России, ни где-то еще в мире кардинально решить проблему переработки мусора до сих пор так и не удалось. Вынужденный карантин и, как следствие, масса свободного времени для россиян могут стать подспорьем в том, чтобы спокойно и взвешенно разобраться: как после победы над короновирусом нам победить и мусорную “пандемию”.

Принято считать, что наша страна числится среди отстающих в деле использования вторичных ресурсов. Это, однако, скорее результат работы журналистов, чем реальность. Ни в США, ни в странах Евросоюза пока не нашлось способов справиться со все увеличивающимся объемом мусора без причинения вреда окружающей среде.

Тем не менее, в некоторых российских СМИ очень любят ставить в пример россиянам “просвещенную Европу”. Если поверить авторам этих то ли кем-то ангажированных, то ли добросовестно заблуждающихся материалов, страны Евросоюза сегодня представляют собой нечто среднее между райским садом и планетой Альфа из популярной кинокомедии “Кин-дза-дза”. Практика, являющаяся, как известно, критерием истины, эту радужную картину разбивает целиком и полностью.

Согласно российским законам, свалки в нашей стране нельзя располагать ближе, чем в полукилометре от жилой застройки. А в Чехии и Германии не редкость мусорные полигоны в сотне-двух метров от жилых домов. И вряд ли в нашу эпоху глобализации европейский мусор чем-то отличается от российского.

Та же история с сортировкой бытового мусора. Да, в ряде стран жители обязаны сортировать свои отходы под страхом серьезных штрафов. Но какова дальнейшая судьба этих мусорных фракций? В 2019 году, по данным немецкого статистического портала Statista, Европа перерабатывала только 30% своих пластиковых отходов. Остальные 70% либо сжигаются под видом “переработки”, либо вывозятся на утилизацию в другие страны.

В начале марта нынешнего года жители румынской столицы – Бухареста – были сильно озадачены резким скачком загрязнений в воздухе. Спешное расследование, предпринятое после массовых возмущений горожан, показало, что причиной выброса стала деятельность нескольких “перерабатывающих компаний”, сжигавших мусор, нелегально доставленный из Великобритании. В итоге британский мусор попросту отравил воздух в нескольких других европейских странах. Так себе решение экологической проблемы, не правда ли?

А вот как обстоит дело в Соединенных Штатах, которые тоже очень любят ставить в пример россиянам по всякому поводу.

“Переработка мусора в США разрушена, – сообщил на днях блог Института Земли (Earth Institute) Колумбийского университета. – Поскольку переработка в США на протяжении многих лет зависела от Китая, наша внутренняя инфраструктура по переработке никогда не развивалась, поэтому у нас не оказалось никакого экономичного или эффективного способа утилизации отходов после ухода Китая с этого рынка… Без вывоза в Китай пластмасс, картона, бумаги и стекла вся отрасль переработки отходов в США оказалась опрокинута”.

Столкнувшись с необходимостью самостоятельно справляться с собственным мусором, американцы неожиданно для себя открыли, что множество считавшихся утилизируемыми отходов просто невозможно переработать. Это, например, загрязненные посторонними веществами пластики: использованные соломинки от напитков, упаковки продуктов питания. Даже просто испачканные при сборе и транспортировке бумага, стекло и картон практически невозможно (или слишком дорого) очистить до степени пригодности к загрузке в перерабатывающие линии.

Теперь всему этому мусору дорога либо на свалки, либо в инсинераторы – специальные печи для сжигания отходов. Но свалки выбрасывают в атмосферу углекислый газ, метан, летучие органические соединения и другие опасные загрязнители, а производительность печей достаточно ограничена. В общем, ответственным за экологические программы американским чиновникам впору растеряться, что в общем-то и произошло.

Ситуация осложняется тем обстоятельством, что в Соединенных Штатах нет федеральной программы утилизации мусора. Решать судьбу бытовых отходов традиционно приходится местным общинам – аналогам российских мэрий и городских администраций. А тем временем из 267,8 миллиона тонн твердых бытовых отходов, произведенных американцами, например, в 2017 году, были переработаны или компостированы только 94,2 миллиона тонн, то есть чуть больше четверти. Все остальное отправилось на свалки или в страны с низкими экологическими требованиями, занявшими освобожденную Китаем нишу – в Камбоджу, Бангладеш, Гану, Лаос, Эфиопию, Кению и Сенегал. Понятно, что ни о какой переработке в этих странах не может быть и речи.

Подводя итог, можно смело сказать, что полностью готового, идеального решения мусорной проблемы пока нигде в мире не придумано. На этот вызов человечеству еще только предстоит ответить – развитием технологий и внедрением экологически ответственного поведения самих людей.