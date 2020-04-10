 

В Москве у женщины загорелись волосы на голове из-за курения

10.04.2020, 18:14, Разное

В Москве легкомысленное отношение россиянки к мерам безопасности привело к серьезным последствиям. Женщина закурила в самый неподходящий для этого момент.

По данным сайта “Подмосковье сегодня”, гражданка завернула волосы в пропитанную керосином ткань. Таким образом женщина решила прибегнуть к средствам народной медицины. После этого она совершила опрометчивый поступок и зажгла сигарету – волосы моментально воспламенились. Пострадавшую пришлось экстренно госпитализировать и оперировать.



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