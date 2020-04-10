Индекс потребительских цен в США в марте снизился на 0,4%

10.04.2020, 18:10, Новости дня

Потребительские цены в США упали в марте на рекордные 0,4%. Последний раз цены сокращались схожими темпами более пяти лет назад, в январе 2015 года. Об этом говорится в сообщении Министерства труда, опубликованном в пятницу. Ведомство ожидает дальнейшего падения цен, поскольку вспышка коронавируса привела к сокращению спроса на некоторые товары и услуги, что компенсировало рост цен на отдельные категории товаров, связанный с дефицитом из-за перебоя в поставках.

Индекс потребительских цен, ежемесячно составляемый Министерством труда, упал в прошлом месяце на 0,4% из-за падения цен на бензин, проживание в гостиницах, одежду и авиабилеты. В феврале индекс вырос на 0,1%. В общей сложности индекс потребительских цен вырос за последние 12 месяцев на 1,5%.

В сообщении ведомства говорится, что пандемия коронавируса повлияла на составление мартовского отчета, так как сбор информации был затруднен в связи с ограничением передвижения и временным закрытием некоторых типов учреждений. В результате индекс был составлен на основе гораздо меньшего массива информации – цены на часть товаров и услуг оказались «временно недоступными».

После того, как власти штатов приняли жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса, в США были закрыты рестораны, бары и другие публичные заведения. Кроме того, были закрыты магазины, торгующие одеждой, и часть производителей, резко сократились объемы пассажирских перевозок.