Кто, кому и как помогает в борьбе с коронавирусом

10.04.2020, 18:10, Новости дня

Россия доставляет самолетами в Республику Сербскую, являющуюся частью Боснии и Герцеговины, помощь для борьбы с коронавирусом. По сообщению представителя российской дипломатической миссии, слова которого цитирует ТАСС, это делается в связи с запросом, который руководство Республики Сербской направило Москве.

Ранее Россия оказывала помощь ряду других стран, включая Италию, Беларусь, Сербию, Молдову, куда поставляются, в основном, одноразовые маски и тест-системы для обнаружения Covid-19. Еще в конце марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил: «Россия… сегодня помогает и будет помогать наиболее нуждающимся в поддержке государствам справиться с массовым распространением инфекции, чтобы не допустить ее дальнейшее проникновение на нашу территорию». Впрочем, по мнению независимых наблюдателей, российская помощь носит избирательный характер и определяется тем, насколько руководство той или иной страны лояльно к политике Кремля.

«Черногорцы рассчитывают на туристический сезон»

Журналист, писатель и общественный деятель Елена Зелинская живет в Черногории, но часто бывает и в Сербии. Прежде всего, она напомнила, что в Нише – третьем по величине городе Сербии на протяжении длительного времени находится Русский гуманитарный центр. И сразу после объявления в стране эпидемии коронавируса, этот центр начал оказывать помощь в снабжении местных больниц необходимым оборудованием. «Потом в течение двух-трех недель никакой помощи не было, хотя сербы традиционно относятся к России с надеждой и ожиданиями. Возможно, эмоционально преувеличенными», – отметила Зелинская в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Тем временем, в Сербию стала поступать помощь из Китая. «Они доставили самолетом медикаменты и сразу же стали строить заводы – один по производству медицинских масок, другой – по производству аппаратов искусственной вентиляции легких. Затем прибыли восемь бригад военных медиков. Они привезли технику, с помощью которой дезинфицируют помещения больниц и городские улицы. Также группа специалистов прибыла в небольшой город Валево, расположенный в ста километрах от Белграда. Там тоже серьезный очаг распространения коронавируса. И вообще, ситуация в Сербии непростая, особенно, если сравнивать с Черногорией, которая выглядит более здоровой и спокойной. Трудно сказать почему, но здесь заболеваемость ниже», – свидетельствует Елена Зелинская.

В действительности, согласно данным на утро 10 апреля, в Сербии был подтвержден 2801 случай заражения коронавирусом, 66 человек скончались. В Черногории зафиксировано 249 подтвержденных случаев заражения и 2 летальных исхода. При этом по численности население Сербии приближается к семи миллионам человек, в то время как в Черногории немногим превышает шестьсот тысяч.

При этом власти Сербии считают, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди, в связи с чем крупнейшие выставочные залы в Белграде и во втором по величине городе страны Нови-Саде перепрофилированы в больницы. «Видно, что как в Сербии, так и в Черногории меры приняты жесткие, введен комендантский час, за соблюдением которого очень пристально следят, – продолжает Зелинская. – К моему удивлению, балканцы, которые казались людьми расслабленными и склонными к вальяжному образу жизни, ведут себя необычайно дисциплинированно и организованно. Например, в Черногории я наблюдаю после наступления комендантского часа пустынные, словно вымершие города. И пустое море еще более странно видеть, чем пустые улицы. Как я понимаю, черногорцы борются за свою экономику, рассчитывают на туристический сезон и им это удается – небольшие очаги распространения болезни локализованы.

Возможно, черногорцам сопутствует удача, а скорее всего – вовремя были предприняты необходимые меры и сами люди проявили сознательность и дисциплинированность».

Сербские актеры благодарят Россию и особенно Китай

Никакой медицинской помощи в республику не поступает. Вместе с тем уже объявлено, что Брюссель выделит Подгорице несколько миллионов евро. «И что, на мой взгляд, еще более важно – объявлено, что еще несколько миллионов будет выделено Евросоюзом на поддержку черногорской экономики после того, как эпидемия закончится.

Что же касается российской помощи Сербии, то я могу судить только по публикациям в газетах и в соцсетях. Сербы с благодарностью принимают эту помощь, конечно, есть те, кто говорит, что этой помощи могло бы быть и больше. Конечно, помощи никогда не бывает много, но врачи и специалисты, которые приехали из России, действительно очень нужны, особенно в Валево, где ситуация тяжелая.

Я видела программу по телевидению, где сербские актеры выражают благодарность России и Китаю. Особенно благодарны они Китаю, который откликнулся очень оперативно и оказал серьезную помощь», – заключает Елена Зелинская.

«Список друзей, которые помогают Молдове, довольно длинный»

Президент Молдовы Игорь Додон слывет одним из самых «больших друзей Кремля». Поэтому республика оказалась в числе тех, куда из Москвы поступила гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом.

Молдавский историк, публицист и общественный деятель Сержиу Мустяцэ (Sergiu Musteata) в настоящее время по программе Фулбрайта является научным сотрудником Стэнфордского университета. Но за событиями в своей родной стране следит внимательно.

В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» он отметил, что молдавские власти несколько запоздало начали борьбу с коронавирусом. В частности, не были отменены дополнительные выборы в парламент страны, в то время как все соседи уже вводили карантин. «В результате, социалистическая партия, которая была очень заинтересована в этих выборах, получила дополнительный мандат в парламенте, но в двух селах, входивших в этот избирательный округ, было зафиксировано много инфицированных граждан. Кроме этого, мне кажется очень странным, что в комитет по борьбе с коронавирусом не попал ни один врач. Кстати, у нас даже министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну не является врачом, она юрист по образованию. В результате в том органе, который принимает решения по административным мерам в связи с кризисом, нет ни одного вирусолога или эпидемиолога», – удивляется Сержиу Мустяцэ.

На 10 апреля в Молдове подтверждено 1204 случая заражения Covid-19 и зафиксировано 29 смертей. При этом страна удерживает одно из первых мест по количеству инфицированных врачей – здесь их около четверти от общего числа. «В то же время, – продолжает Мустяцэ, – правительство выделяет деньги на совсем не важные вещи. Например, на медаль к 75-летию окончания Второй мировой войны, которая будет вручаться оставшимся в живых ветеранам. Я думаю, что правительство могло бы иначе позаботиться о ветеранах, у которых немало других проблем, в том числе – медицинских.

Далее – мэрия Кишинева приняла решение о выделении более четырех миллионов лей на восстановление какого-то фонтана, а правительство страны выделило несколько миллионов лей на ремонт Мемориала Победы. Все это, с моей точки зрения, можно было отложить на будущее, потому что сейчас главный вызов – борьба с коронавирусом. И все ресурсы должны быть сконцентрированы именно в этом направлении. Вообще же, мне кажется, у правительства должен быть другой подход в части общения с гражданами и в части многих принимаемых решений».

Сержиу Мустяцэ также обращает внимание на то, что помощь Республике Молдова поступает не только из России. «Как известно, Европейская комиссия выделит довольно существенную сумму на борьбу с коронавирусом, в том числе и для тех стран, которые, как Молдова, входят в “Восточное партнерство”. Но, помимо этого, американское Агентство по международному развитию USAID уже выделило Молдове $ 1 200 000 для оборудования медицинских лабораторий. Потом, швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству SDC на те же цели выделило $200 000. Для поддержки врачей и медперсонала $100 000 выделил Фонд Сороса. Правительство Польши выделило нам 40 000 евро, Китай поставил три тонны различных медикаментов.

Так же поступает помощь от частных компаний и лиц. В этом перечне находятся и десять тысяч тестов, поставленных нам Российской Федерацией. Конечно, это – очень хорошая помощь, правда, довольно скромная. Хотя, по молдавскому телевидению это было представлено как нечто выдающееся».

Сержиу Мустяцэ добавляет, что в действительности ежедневно тестирование проходят от двухсот до шестисот граждан Молдовы, в то время как в карантине находятся порядка сорока тысяч человек. «В общем, список друзей, которые нам помогают, довольно длинный, и это радует. Потому что с исторической точки зрения такие проявления солидарности и взаимопомощи всегда способствуют разрешению таких специфических ситуаций», – подытоживает молдавский эксперт.

«В Румынии мы думали, что это – просто разновидность гриппа»

Румыния не входит в список стран, которым Россию оказывает помощь. На 10 апреля в стране было выявлено 4481 случай заражения коронавирусом, от которого скончалось 257 больных.

Как рассказал Русской службе «Голоса Америки» сотрудник Института истории Румынской академии наук Космин Попа (Cosmin Popa), страна все-таки не находится в таком бедственном положении, как Италия и Испания. «Хотя я уверен, что по мере роста количества протестированных людей, увеличится и количество инфицированных. Определенное влияние на число зараженных оказывает поток румынских граждан, вернувшихся из других европейских стран. Но в разных регионах Румынии правительство создало большое числе центров, где в карантине содержатся прибывшие из-за рубежа. Поэтому эпидемия нарастает не такими темпами, как в Италии или во Франции», – подчеркивает он.

«У нас в Румынии пик эпидемии ожидается через две-три недели после пасхальных праздников, но пока не предвидится такой драматической ситуации, как в Италии, Франции и Испании», – продолжил румынский эксперт.

Что же касается поступающей из-за рубежа помощи, то румынское правительство обратилось с просьбой поставить медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких к Китаю. «Это естественно, потому что в этой стране сейчас все и производят», – отметил Космин Попа.

Изначальный всплеск числа инфицированных, по его мнению, объясняется тем, что врачи в провинциальных больницах не всегда соблюдали меры предосторожности, в том числе и из-за того, что не было достаточных сведений об опасности нового вируса. «Зимой мы смотрели новости из Китая, высчитывали процент погибших из общего количества заразившихся, и думали, что это – просто разновидность гриппа, и что он не будет бушевать так сильно.

Ну, а сейчас все сидят по домам, кроме тех, кому необходимо появляться на работе. Есть определенное окно времени, когда старики могут выходить на улицу. Запрещено покидать свои дома ночью и у всех должны быть собственноручно подписанные уведомления о личной ответственности за нарушение режима. На улице людей могут остановить полицейские, а в некоторых местах и военные, и попросить объяснить причину выхода на улицу. Если уважительных причин нет, то может последовать внушительный штраф – в иных случаях до пяти тысяч евро», – обрисовывает ситуацию собеседник «Голоса Америки».

«Страны ЕС не занимаются пропагандой, они занимаются делом»

Несколько штрихов к ситуации в Румынии добавила профессор Бухарестского университета Антоанета Олтяну (Antoaneta Olteanu). «Самое важное для нас – соблюдать самоизоляцию. Наши власти приняли строгие меры в середине марта, то есть раньше, чем во многих странах на Западе. Люди одобряют эти правила, хотя они соблюдаются не всегда. Но в самом Бухаресте и на западе страны все в порядке. Больше трудностей в деревне, где люди не такие дисциплинированные и они чаще нарушают режим самоизоляции. Есть предписание носить маски и перчатки, когда люди выходят для небольших прогулок или в магазин. Свободное передвижение ограничено, это, конечно, не очень приятная мера, но, думаю, очень полезная. Главное, что заболело не так много народу, и больницы не переполнены, в отличие от западноевропейских стран», – рассказала она в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Антоанета Олтяну упомянула о сумме более чем в один миллиард евро, которую Брюссель выделяет властям Румынии. «Очень важно, что большая часть этих денег используется для модернизации системы здравоохранения, в том числе для приобретения современного медицинского оборудования.

Часть может быть потрачена и на выплату пособий по временной безработице. Потому что государство приняло на себя обязанность поддерживать всех, кто лишился работы из-за закрытия предприятий мелкого и среднего бизнеса. И, кстати, Евросоюз указывал на то, что деньги нужно использовать и в этом направлении», – отмечает профессор Бухарестского университета.

В свою очередь, Космин Попа заметил: «Что же касается помощи из России, то Румыния не находится в числе стран, которым Москва просто горит желанием помочь. Кроме того, сейчас все стремятся помочь, в основном, Италии. Вот и из Румынии на днях улетела команда врачей и медсестер в Милан. Но страны ЕС, помогающие итальянцам, не занимаются пропагандой, они занимаются делом. Может быть, потом они будут об этом говорить, но пока нужно просто спасать жизни», –подчеркивает он.