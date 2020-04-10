Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами

10.04.2020, 18:09, Разное

Появилась информация, что Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами. Речь идёт о закрытии киностудии, которой продюсер и певица владели совместно.

Несколько лет назад артистка вместе с продюсером открыла киностудию, получившую название “Глюкоза продакшн”. Главным проектом компании стал анимационный фильм “Савва Сердце воина”. На воплощение этого проекта потратили немалые средства, размер которых достиг 1 миллиарда рублей, но после выхода мультфильма на экраны, он собрал в прокате лишь 186 миллионов, провалившись. Некоторое время владельцы предпринимали попытки сохранить студию, но в 2017 году началась процедура её закрытия. Перед этим же от Максима Фадеева поступила заявка в суд на компанию-прокатчика “Наше кино”. По мнению музыкального деятеля, именно она была виновата в низком успехе проекта, но суд не выявил данного факта, и истец выплатил ответчику 32 миллиона. После этого владельцы переименовали её в “Студия-А”, желая провести ребрендинг, но впоследствии её признали банкротом.

Тем временем студия Максима Фадеева MALFA переформировалась и рассталась с частью артистов. Продюсер решил обновить имидж своим подопечным, и поклонники уже увидели Глюкозу, исполнившую новую песню. Дальнейшего же развития обновлённого проекта пока ждать не приходится, поскольку в РФ действуют особые карантинные меры и режим самоизоляции из-за коронавируса.