 

Путин анонсировал новые переговоры по нефти

10.04.2020, 18:08, Новости дня

Россия планирует провести новые переговоры по стабилизации цен на нефть, сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой связи с членами экипажа МКС.

«Вчера только с президентом США (Дональдом Трампом) обсуждали эти проблемы (пандемию, ситуацию на мировых рынках – прим. ВЗГЛЯД), еще предстоят у нас разговоры на эту тему», – цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, российские специалисты успешно работают по программе МКС с коллегами из США, «это наглядный пример эффективного партнерства наших стран в интересах всего человечества». 

Ранее состоялась телефонная конференция, в которой приняли участие глава российского государства Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

По словам Трампа, страны ОПЕК+ близки к соглашению по сокращению добычи нефти. «Они, возможно, объявят что-то сегодня или завтра. Либо так, либо иначе. Может, будет что-то хорошее, может, не очень хорошее», – сказал он.

Большинство стран ОПЕК+ договорились совокупно сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки на период май-июнь, но сделка требует согласия Мексики, которая не соглашается усилить свое сокращение добычи на 64 тыс. баррелей. Сообщалось, что Мексика угрожала выйти из ОПЕК+. По имеющейся информации, от Мексики ждут сокращения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. 



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