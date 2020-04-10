Прикамский кардиодиспансер в рамках нацпроекта получит 300 единиц медоборудования

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10.04.2020, 18:08, Новости дня

Прикамский кардиодиспансер в рамках нацпроекта «Здравоохранение» до конца 2020 года получит 300 единиц нового медоборудования.

В прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» кардиоцентр уже получил 457 единиц нового оборудования. Среди них – флюорографы, рентгенологические маммографы, аппараты ИВЛ, ультразвуковые аппараты. С этим оборудованием врачи быстрее и точнее диагностируют заболевания, эффективнее отслеживают динамику изменение здоровья пациентов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на днях посетил пермский кардиодиспансер и оценил работу ангиографической установки Philips Azurion 7 M20, которую используют для диагностики и оперативных внутрисосудистых вмешательств больным с острым коронарным синдромом, передает «ФедералПресс».

Аппарат «видит» сужение, закупорку и иные аномалии сосудов, моделирует в 3D поврежденные участки. Поток пациентов достигает двух десятков в сутки.

«Azurion 7 дает позволяет получать качественную диагностику, определять тактику лечения, добиваться хороших результатов. В крае она одна», – сказал Вячеслав Ткаченко, заведующий ангиографическим отделением кардиодиспансера.



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