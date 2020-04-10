 

Генштаб Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

10.04.2020, 18:08, Новости дня

Начальник Генштаба Италии генерал Энцо Вичерелли поблагодарил российских военных за помощь в борьбе с новым коронавирусом, говорится в сообщении Минобороны России.

«На авиабазе «Орио-аль-Серио» прошла рабочая встреча заместителя начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майора Сергея Кикотя, возглавляющего группу российских военных специалистов в Италии, с начальником генерального штаба вооруженных сил Итальянской Республики генералом Энцо Вичерелли», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Отмечается, что генерал Вичерелли поблагодарил Кикотя за высокий уровень взаимодействия военных в борьбе с коронавирусной инфекцией в провинции Бергамо.

«Я прибыл сюда сегодня, чтобы подчеркнуть необходимость важнейшего сотрудничества, которое сложилось между военными Италии и России, и лично поблагодарить генерал-майора Кикотя за деятельность российских военнослужащих и ту поддержку, которую они оказывают нам в чрезвычайной ситуации», – сообщил генерал.

Начальник генштаба ВС Италии также отметил, что специальная обработка объектов, зданий и сооружений, в которой принимают участие российские военные специалисты, идет сейчас очень продуктивно, и жители Бергамо видят результаты этой работы.

«Также отдельную благодарность – восьми бригадам российских врачей, которые сейчас трудятся совместно с нашими докторами в больницах Бергамо», – сказал глава генерального штаба вооруженных сил Италии.

Специалистами войск РХБ защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 46 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 50 зданий и сооружений, более 300 тыс. квадратных метров внутренних помещений, более 30 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций. Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами круглосуточно обеспечивают прием и лечение больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале Бергамо.

Ранее российские военврачи приняли первых пациентов с коронавирусом в Бергамо. Итальянские врачи уже оценили помощь российских коллег.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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