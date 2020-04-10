 

ВЦИОМ: из-за эпидемии коронавируса 80% россиян стали меньше гулять или вовсе перестали это делать

10.04.2020, 18:05, Разное

Большинство россиян (80%) стали меньше гулять или совсем перестали это делать в условиях распространения коронавируса, следует из результатов социологического исследования, проведенного ВЦИОМ.

Опрос о повседневных привычках россиян проводили по телефону 26 марта, 30 марта и 2 апреля, то есть до и после введения режима самоизоляции в большинстве регионов. Респондентов спрашивали о практике рукопожатий и объятий, встречах с друзьями и пожилыми родственниками, выходах на прогулку и походах за покупками.

Так, число россиян, сокративших количество прогулок, выросло в два раза — по опросам от 26 марта оно составляло 40%. Значительно реже ходить в магазин или аптеку стали 76% респондентов. С пожилыми родственниками не видятся 69% россиян.

От личных встреч с друзьями и знакомыми отказалось абсолютное большинство опрошенных — 84% против 57% по результатам первого исследования и 76% по итогам второго. Также 69% за последние неделю-две перестали пожимать руки и обниматься при встрече либо делают это крайне редко.

Опрос показал, что у жителей столицы повседневные практики изменились больше, чем в среднем по стране. В Москве доля тех, кто стал реже выходить на улицу, поднялась до 88% против 52% по результатам первого исследования. Тактильных контактов избегают 77% жителей города, а вовсе изолировались от друзей и знакомых 90% москвичей. За покупками не выходят 82% опрошенных в столице.

К 19 марта из-за эпидемии коронавируса все регионы страны ввели режим повышенной готовности. В конце марта в Москве объявили режим всеобщей самоизоляции, аналогичные меры вслед приняли и во многих других субъектах. Предпринятые российскими властями действия достаточными считают почти две трети граждан.

Источник: Новая газета



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