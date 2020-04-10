Опальный принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон впервые за долгое время сфотографированы вместе

10.04.2020, 17:58, Разное

Вдвоем принца Эндрю и Сару Фергюсон мы видим нечасто: бывшие супруги развелись 23 года назад. И хоть им удалось сделать это тихо-мирно и более того остаться хорошими друзьями, в объективы фотографов “друзья” попадают крайне редко. Объединить усилия и поделиться своей работой в Instagram Эндрю и Сару сподвиг коронавирус. На днях они собрали подарочные пакеты для сотрудников хосписа Thames Hospice в Виндзоре – это лишь один из многих способов, которыми герцог и герцогиня Йоркские поддерживают задействованных в Национальной службе здравоохранения Англии.

В последнее время о принце Эндрю в СМИ пишут в основном в связи с секс-скандалами. Напомним, речь идет о его дружбе с финансистом Джеффри Эпштейном, а также обвинениях в совращении несовершеннолетней. Американский финансист находился под стражей с начала июля прошлого года, пока не повесился в камере в августе. Джеффри были предъявлены обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Сообщается, что в период с 2002 по 2005 годы миллиардер в своем особняке подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних девушек. Обвинение утверждает, что среди тех, кто пользовался услугами Эпштейна, были Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, бывшие премьеры Великобритании и Израиля Тони Блэр и Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Сам Джеффри своей вины не признавал.

Отметим, что в 2008 году Эпштейн уже был фигурантом уголовного дела по двум обвинениям в организации проституции. Тогда он признал вину, но сумел договориться с жертвами о финансовой компенсации, поэтому суд наказал его всего лишь штрафом и 13 месяцами тюрьмы с возможностью на несколько часов в день уходить на работу.

В ноябре сын Елизаветы II дал откровенное интервью BBC Newsnight, в котором ответил на все обвинения. Позже он был отстранен от королевских обязанностей.