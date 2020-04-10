 

Опальный принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон впервые за долгое время сфотографированы вместе

10.04.2020, 17:58, Разное

Вдвоем принца Эндрю и Сару Фергюсон мы видим нечасто: бывшие супруги развелись 23 года назад. И хоть им удалось сделать это тихо-мирно и более того остаться хорошими друзьями, в объективы фотографов “друзья” попадают крайне редко. Объединить усилия и поделиться своей работой в Instagram Эндрю и Сару сподвиг коронавирус. На днях они собрали подарочные пакеты для сотрудников хосписа Thames Hospice в Виндзоре – это лишь один из многих способов, которыми герцог и герцогиня Йоркские поддерживают задействованных в Национальной службе здравоохранения Англии.

В последнее время о принце Эндрю в СМИ пишут в основном в связи с секс-скандалами. Напомним, речь идет о его дружбе с финансистом Джеффри Эпштейном, а также обвинениях в совращении несовершеннолетней. Американский финансист находился под стражей с начала июля прошлого года, пока не повесился в камере в августе. Джеффри были предъявлены обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Сообщается, что в период с 2002 по 2005 годы миллиардер в своем особняке подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних девушек. Обвинение утверждает, что среди тех, кто пользовался услугами Эпштейна, были Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, бывшие премьеры Великобритании и Израиля Тони Блэр и Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Сам Джеффри своей вины не признавал.

Отметим, что в 2008 году Эпштейн уже был фигурантом уголовного дела по двум обвинениям в организации проституции. Тогда он признал вину, но сумел договориться с жертвами о финансовой компенсации, поэтому суд наказал его всего лишь штрафом и 13 месяцами тюрьмы с возможностью на несколько часов в день уходить на работу. 

В ноябре сын Елизаветы II дал откровенное интервью BBC Newsnight, в котором ответил на все обвинения.  Позже он был отстранен от королевских обязанностей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Мнение: Хотели гей-парад? Получайте

03.04 / Миллиардер и бывший босс “Формулы 1” Берни Экклстоун станет отцом в 89 лет

29.03 / Мария Захарова: “Запад «оболванил» россиян много лет назад”

25.02 / Скончался последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

18.02 / Мужа Хакамады обокрали в день рождения

20.02 / Мнение: Примут на работу, если ты маргинал, фрик или урод

16.02 / Мнение: О важном шаге Путина в интересах российских меньшинств

05.03 / Диетологи из Испании развеяли миф о рыбных консервах

10.03 / Прохор Шаляпин не переживает по поводу падения курса рубля

23.03 / В Башкирии сотрудница банка похитила почти 22 миллиона рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска