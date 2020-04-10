Карди Би будет раздавать нуждающимся фанатам по тысяче долларов в час следующие 42 дня

10.04.2020, 17:58, Разное

Пока одни знаменитости жертвуют деньги в благотворительные фонды и всемирные организации, одна из самых ярких певиц американской сцены решила организовать адресную помощь тем, кто пострадал от последствий COVID-19. Помогать ей будет модный бренд Fashion Nova, с которым рэперша уже давно сотрудничает:

Ребят, спасибо, что так долго поддерживаете меня и Fashion Nova, теперь наше время поддерживать вас. Мы объединились, чтобы помочь тем, кто пострадал из-за пандемии коронавируса. Многим из вас стало сложно оплачивать счета, кормить семью и покрывать остальные необходимые расходы. Так что каждый час мы будем раздавать по тысяче долларов тем, кто на себе испытал сложности этого кризиса.

Карди Би с супругом Offset

Чтобы получить деньги, необходимо подать заявку на сайте Fashion Nova. Там нужно рассказать, зачем вам нужна эта тысяча долларов, и в том числе указать свой профиль в Instagram. Аккаунт должен быть открытым, а Карди будет лично отсматривать заявки.

Я буду проверять, что вам точно нужны эти деньги, так что не надо пытаться меня обхитрить, чтобы подкинуть деньжат своему парню,

– говорит Карди Би.

Акция будет продолжаться 42 дня и в общей сложности будет пожертвован 1 миллион долларов.

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Публикация от Cardi B (@iamcardib)8 Апр 2020 в 12:29 PDT

Актеры, певцы, бизнесмены и просто неравнодушные селебрити сейчас едины как никогда – каждый из них старается использовать свою популярность и влияние в борьбе с коронавирусом. Многие, как например, дизайнер Джорджо Армани, бизнесмен Роман Абрамович, футболист Криштиану Роналду, актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс и другие напрямую переводят миллионы долларов медицинской отрасли и благотворительным фондам. Но некоторые знаменитости подходят к делу с фантазией и позитивным настроем. Так, благотворительный онлайн-концерт со звездами первой величины устроил сэр Элтон Джон, а звезда “Игры престолов” Эмилия Кларк решила собрать средства для своего фонда SameYou, разыграв онлайн-обед с 12 ее фанатами. А Риз Уизерспун объявила, что будет дарить учителям Америки платья в знак благодарности за их работу во время карантина.