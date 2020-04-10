 

Депутат «сдала» полиции зараженную коронавирусом женщину

10.04.2020, 17:57, Новости дня

Ольга Мухометьярова написала заявление на жительницу Златоуста за нарушение санитарно-эпидемических норм по требованию своих избирателей.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова выполнила требование своих избирателей и написала заявление в полицию на жительницу Златоуста. А «сдала» народный избранник полиции женщину из-за нарушения санитарно-эпидемических норм, создание угрозы здоровью горожан, объяснила свой поступок Ura.ru Мухометьярова. Оказалось, что гражданкавернулась неделю назад из Таиланда, где есть коронавирус, и не сообщила об этом Роспотребнадзору, даже более того, продолжала вести свой обычный образ жизни.

После обнаружения у нее коронавируса не предоставила исчерпывающий перечень тех, с кем имела близкий контакт, уточнила депутат. В результате и медики, и правоохранительные органы вынуждены были проделать дополнительную работу, чтобы найти потенциальных зараженных. Действия нарушительницы попадают под ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). О том, что у женщины коронавирус, случайно узнал помощник депутата Илья Михайлов, живущий неподалеку. Он увидел, как медики в защитных костюмах выводят соседку из подъезда. Михайлов написал объявление для соседей с просьбой обратиться к врачу для тестирования.

Примечательно, что сама нарушительница тоже не бездействовала. Она обратилась с жалобой на помощника депутата Илью Михайлова, обвиняя того в разглашении персональных данных. Женщина утверждает, что теперь ей угрожают, в связи с чем и требует от полиции возбудить дело о незаконной публикации ее персональных данных. В ГУ МВД по Челябинской области начали проверку в связи с заявлением женщины. Кстати, Яндекс приводит данные по городам: где и как соблюдают режим самоизоляции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Порошенко назвал переговоры в Минске в 2015 году «самой ужасной ночью» в жизни

07.02 / Площадь перед посольством России в Праге переименуют в честь Немцова

26.03 / Правительство Мексики приостановило работу из-за коронавируса

26.03 / Время подумать о здоровье — ABC News рассказал, как укрепить иммунную систему

27.02 / Коронавирус может распространиться из Ирана в Ирак

26.03 / Резников: Сурков эмоционально нестабилен. Возможно, это что-то биохимическое или психофизическое

18.03 / Мишустин поручил приостановить налоговые и таможенные проверки

21.02 / Лукашенко: Россия предложила компенсировать Белоруссии потери из-за налогового маневра

01.04 / В Ивано-Франковске коронавирус подтвердили у умершей родильницы, ребенку сделали тест

14.03 / Эксперты не уверены в том, что летняя жара «убьет» коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска