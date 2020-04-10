СМИ: в Москве вводят цифровые пропуска для выхода из дома

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10.04.2020, 17:57, Новости дня

Причиной ужесточения мер стал резкий рост числа зараженных и частые случаи нарушения режима самоизоляции.

Мэрия Москвы все же вводит систему цифровых пропусков для выхода на улицу во время режима самоизоляции. О начале внедрения технологии столичные власти объявят в ближайшее время.

Информацию об этом 10 апреля передают РБК и «Медуза» со ссылкой на источник в оперативном штабе Москвы.

В течение часа мэр Москвы Сергей Собянин выступит с речью и объявит о новых мерах. По данным источника «Медузы», причиной ужесточения мер стал резкий рост числа зараженных и частые случаи нарушения режима самоизоляции.

Перечень оснований для получения пропуска на передвижение в Москве будет широким, а некоторым категориям граждан пропуска не потребуются, добавляет газета «Ведомости». Издание добавляет, что это будут не QR-коды.

Ранее Собянин сообщил, что столице “предстоит серьезное испытание”. По словам градоначальника, пик эпидемии еще даже не начинался, мы находимся “у подножия”, отметил Собянин.

В Москве на 10 апреля инфицированы (за всё время) 7822 человека. За сутки число зараженных COVID-19 выросло на 1124 человека. “Блокнот” ежедневно публикует динамику коронавирусной инфекции в России в мире.

Напомним, что в Челябинской области депутат написала заявление на женщину, нарушившую карантин.



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