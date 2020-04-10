Иммунитет к коронавирусу обнаружили только у трех процентов россиян

10.04.2020, 17:57, Новости дня

Тесты на антитела уже стали использовать по всему миру.

Тестовая проверка на иммунитет к коронавирусу показала неутешительный результат. Выяснилось, что только три процента россиян обладают иммунитетом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Надо сказать, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) ранее разработало две совершенно новые тест-системы. Одна тест-система быстро выявляет коронавирус, а другая – антитела.

Анна Попова ранее отмечала, что 18% пациентов являются бессимптомными носителями COVID-19. Примечательно, что в Китае, по данным ООН, таких оказалась львиная доля – 75%. Этот факт свидетельствует появление в мире «прослойки» людей с иммунитетом к новому вирусу. Они даже не знали, что переболели коронавирусом.

Тесты на антитела разработаны в нескольких странах. В частности, в Швейцарии есть тесты, которые по анализу крови могут определить наличие антител. Раньше могли определить это только по мазкам на острой стадии заболевания.