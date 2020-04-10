Появилась информация о стоимости лечения Надежды Бабкиной

10.04.2020, 17:53, Разное

В настоящее время популярная певица Надежда Бабкина проходит лечение от пневмонии в одной из столичных клиник. По данным авторитетных источников, семья уже потратила на медицинские услуги около полумиллиона рублей.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на пресс-атташе Надежды Бабкиной Александра Велора, что исполнительница находится в особом изолированном боксе, в который не пускают никого, а врачи посещают больную, предварительно облачаясь в спецодежду, напоминающую скафандр. Однако недавно представитель звезды поспешил опровергнуть такие сведения. Он заявил, что его слова были “расшифрованы абсолютно неверно”, певица лечится от пневмонии, а коронавирус у неё не обнаружен. К слову, тему о результатах теста Велор комментировать не стал.

В то же время, интернет-издание Kp.ru, ссылаясь на свои источники, информировало, что после доставки Бабкиной в больницу, её родственникам пришлось внести сразу 300 тысяч рублей. Пребывание же её в палате повышенной комфортности обходится еще в 25 тысяч рублей ежесуточно. Сообщается, что местом лечения Надежды Бабкиной является частный медицинский центр, временно перепрофилированный под инфекционную больницу для пациентов с пневмонией и COVID-19. Больных с другими диагнозами в неё пока не госпитализируют.