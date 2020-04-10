 

Эпидемиолог разъяснил различия пика пандемии в разных странах

10.04.2020, 17:53, Новости дня

В стране, где раньше начался рост заболеваемости, эпидемия нового коронавируса раньше достигает пика, но будет он сглаженным или резким – зависит от принятых мер, сообщил газете ВЗГЛЯД заведующий клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов.

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении пика эпидемии коронавируса нового типа в стране. Также он отметил, что в некоторых регионах болезнь уже начала отступать. При этом в Москве вирус все еще не достиг пиковой точки, об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин.

«Дело в том, что в разных странах эпидемия начинается в разное время. Сначала она была в Китае, поэтому, естественно, неразумно сравнивать Китай с Россией или Италией, например. Именно поэтому и пик в разных странах наступает в разное время. Соответственно, где раньше начался рост заболеваемости, там и пик будет раньше и наоборот», – говорит Чуланов.

Распространение вируса в той или иной стране, продолжает эпидемиолог, зависит от многих факторов. Самый важный из них – меры, принимаемые властями, и их своевременность.

«В сглаживании пика и состоит основная цель, чтобы не было массового поступления пациентов в короткий промежуток времени, потому что в этом случае система здравоохранения может просто не справиться. Примером, к сожалению, у нас выступает Италия, где к такому наплыву пациентов просто были не готовы, поэтому летальность была высокая», – рассказывает Чуланов.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова в комментарии газете ВЗГЛЯД заявила, что если большая часть россиян соблюдала двухнедельную самоизоляцию, то через 14-18 дней коронавирусная инфекция пойдет на спад.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Суд признал законным отказ в согласовании шествия памяти Немцова в Петербурге

20.02 / Жена Диброва: Состояние Дмитрия стабильное

02.02 / Hill увидел в Грузии надёжного союзника для США в противостоянии России

15.02 / Полиция: в согласованном митинге в Москве приняли участие около 300 человек

26.03 / Спецгруппа СКР выловит все фейки о коронавирусе в интернете

21.03 / Актер Дэниел Дэ Ким из «Остаться в живых» заразился коронавирусом

04.02 / Романюк: Законопроектом Ткаченко “О медиа” фракция “Слуга народа” и ее руководители подстелили соломки олигархам

14.02 / Медсестра в Ухане отругала непослушных пациентов с коронавирусом

23.02 / В Китае от коронавируса вылечились более 22 тыс. человек

05.02 / Новую версию беспилотника «Альтиус» решили создать для Минобороны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска