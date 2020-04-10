Эпидемиолог разъяснил различия пика пандемии в разных странах

10.04.2020, 17:53, Новости дня

В стране, где раньше начался рост заболеваемости, эпидемия нового коронавируса раньше достигает пика, но будет он сглаженным или резким – зависит от принятых мер, сообщил газете ВЗГЛЯД заведующий клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов.

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении пика эпидемии коронавируса нового типа в стране. Также он отметил, что в некоторых регионах болезнь уже начала отступать. При этом в Москве вирус все еще не достиг пиковой точки, об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин.

«Дело в том, что в разных странах эпидемия начинается в разное время. Сначала она была в Китае, поэтому, естественно, неразумно сравнивать Китай с Россией или Италией, например. Именно поэтому и пик в разных странах наступает в разное время. Соответственно, где раньше начался рост заболеваемости, там и пик будет раньше и наоборот», – говорит Чуланов.

Распространение вируса в той или иной стране, продолжает эпидемиолог, зависит от многих факторов. Самый важный из них – меры, принимаемые властями, и их своевременность.

«В сглаживании пика и состоит основная цель, чтобы не было массового поступления пациентов в короткий промежуток времени, потому что в этом случае система здравоохранения может просто не справиться. Примером, к сожалению, у нас выступает Италия, где к такому наплыву пациентов просто были не готовы, поэтому летальность была высокая», – рассказывает Чуланов.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова в комментарии газете ВЗГЛЯД заявила, что если большая часть россиян соблюдала двухнедельную самоизоляцию, то через 14-18 дней коронавирусная инфекция пойдет на спад.