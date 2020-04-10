Саакашвили захотел стать мэром Одессы от партии Зеленского

10.04.2020, 17:53, Новости дня

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили захотел стать мэром Одессы, пишут СМИ.

Саакашвили намерен выдвинуться кандидатом на пост мэра города от партии «Слуга народа», утверждает «Украина.ру».

По этим данным, Саакашвили проводит переговоры с офисом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы пройти на выборы от его партии.

Его кандидатуру лоббируют замглавы офиса Юлия Ковалив и одесские бизнесмены Андрей Ставницер и Аднан Киван.

Напомним, Саакашвили переехал в Одессу в октябре 2019 года.