Инсайдеры: Анонс смартфона Vivo iQOO Neo 3 состоится 23 апреля

10.04.2020, 17:53, Разное

Китайская компания Vivo рассказала, когда намерена презентовать свой новый смартфон iQOO Neo 3. В соцсети Weibo блогеры сообщили, что фирма отправила им приглашение в игру, где назвала дату премьеры 23 апреля.

По последним данным в Сети, смартфон Vivo iQOO Neo 3 получил от разработчиков IPS-экран с частотой обновления 120 Гц, но пользователи ради экономии энергии имеют возможность выбрать параметры 60 Гц или 90 Гц. «Фронталка» находится в незначительном отверстии в верхнем правом углу дисплея. Также предполагается, что новый мобильный аппарат обладает процессором Qualcomm Snapdragon 865, какой имеется в iQOO 3 5G. Кроме того, девайс от китайского производителя предложит потребителям 6 Гб оперативной и 128 Гб собственной памяти. Стоит отметить наличие операционной системы FunTouch OS 10 на платформе десятой версии Android. Приписывают Vivo iQOO Neo 3 быструю зарядку на 44 Вт, квадрокамеру на 48 Мп, аккумулятор на 4500 мАч, поддержку беспроводной связи Wi-Fi 6.

Инсайдеры из Китая сообщили, новинка будет позиционироваться на домашнем рынке как конкурент Redmi K30 Pro. В настоящее время данный аппарат стоимостью 426 американских долларов является наиболее доступным гаджетом на основе чипсета Snapdragon 865. Принимая во внимание этот фактор, не исключено, что iQOO Neo 3 станет находиться почти в том же ценовом диапазоне.

До этого сообщалось о выходе смартфона Vivo S6 5G с поддержкой сети пятого поколения и стильным дизайном. За него в магазинах просят не большие 380 долларов, за эти деньги клиент получит устройство с AMOLED-дисплеем, процессором Exynos 980, селфи-камерой на 32 Мп, батареей на 4500 мАч и основной камерой на четыре датчика.