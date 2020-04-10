Путин и Трамп впервые созвонились дважды за сутки

10.04.2020, 17:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию на глобальном нефтяном рынке и сделку ОПЕК+, разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

«Проведен обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках «ОПЕК плюс» договоренность относительно сокращения объемов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть. Дональд Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран. Условлено продолжить российско-американские консультации по данной тематике», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Главы государств также обсудили вопросы по теме пандемии коронавируса. Путин и Трамп оценили предпринимаемые в РФ и США меры по противодействию распространению инфекции. Кроме того, президент затронули актуальные аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в космосе.

Примечательно, что телефонный разговор между президентом РФ и США состоялся второй раз за сутки. «Ни разу в истории двух стран не было такого, чтобы президенты РФ и США созванивались дважды за сутки. И это еще считается, что у нас плохие отношения», – написал по этому поводу в Telegram журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

До этого Путин и Трамп обсудили в телефонном режиме с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом нефтяную сделку.