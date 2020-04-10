Число больных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн человек

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10.04.2020, 17:48, Новости дня

Число людей с положительным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1,5 млн, более 92 тыс. человек умерли, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

На сегодняшний день в мире было зарегистрировано 1 521 252 заболевших и 92 798 летальных исходов. В четверг вечером ВОЗ сообщала о 1 436 198 заболевших и 85 522 умерших, передает ТАСС.

Сильнее всего пандемия охватила Европу, где было зарегистрировано 799 696 случаев заболевания COVID-19. На втором месте Северная и Южная Америка, где отмечено 493 173 вирус-положительных. На третьем месте Западно-Тихоокеанский регион, который включает в себя Китай, Республику Корея и Японию, где подтверждено 117 247 случаев.

Если рассматривать статистику по странам, то в США зарегистрировано 425 889 случаев заболевания COVID-19. Далее следуют Испания (152 446), Италия (143 626), Германия (113 525), Франция (85 351), Китай (83 305), Иран (66 220), Великобритания (65 081), Турция (42 282), Бельгия (24 983), Швейцария (23 495) и Нидерланды (21 762).

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Газета ВЗГЛЯД ответила на вопрос, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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