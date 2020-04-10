Экс-депутат Рады призналась в поджоге офиса партии Януковича

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10.04.2020, 17:48, Новости дня

Бывший депутат Рады Татьяна Черновол призналась в поджоге офиса «Партии регионов» в ходе протеста на майдане в 2014 году.

«Что касается офиса «Партии регионов». Поджигала ли я его? Да, я его поджигала. Вопрос – почему я его поджигала? Я считала это тактическим шагом. На тот момент поступила информация про убитых активистов в Мариинском парке возле Дома офицеров… Тогда мне пришла эта идея, чтоб отвлечь карателей. У нас за спиной находился офис «Партии регионов». Разумеется, что такой шаг как поджог офиса «Партии регионов» отвлек бы карателей. Мы это сделали, и это сработало… Причастна ли я к убийствам? Нет, мои руки не в крови», – сказала Черновол в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».

Ранее госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило, что подозревает экс-депутата Верховной рады VIII созыва в поджоге офиса «Партии регионов» и в убийстве человека. Черновол заявила, что утром у нее прошли обыски.

В марте Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, обвиняемого в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.



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